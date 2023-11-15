Милош Красич: соскучился по Москве и по друзьям. Может, увижу и Акинфеева

Бывший игрок московского ЦСКА Милош Красич заявил, что соскучился по Москве и по друзьям.

«Когда я играл в ЦСКА, мы всегда очень хорошо дружили всей командой. Когда мы выиграли Кубок УЕФА, атмосфера была очень позитивной. Я соскучился по каждому. Жирков, Березуцкий, Игнашевич. Может, увижу и Акинфеева — знаю, что он будет на этом мероприятии. Всегда здорово увидеть старых друзей, прошло много времени. И первого тренера Валерия Газзаева давно не видел, а теперь увижу! Соскучился по Москве и по друзьям», — сказал Красич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Красич присоединился к ЦСКА летом 2004 года, перейдя из сербской «Войводины», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 2,25 млн. Милош сыграл за армейцев 229 матчей, где отметился 32 мячами и 34 голевыми передачами.