Кормильцев: Зырянов является идеальным кандидатом на пост главного тренера «Торпедо»

Бывший полузащитник «Торпедо» Сергей Кормильцев заявил, что Константин Зырянов является идеальным кандидатом на пост главного тренера московской команды.

«Буду только приветствовать, если в «Торпедо» появится тренер, который многое отдал этой команде как игрок, сделал там себе имя. Причём в тренерском штабе у Зырянова — Дмитрий Вязьмикин, знаменитый торпедовский бомбардир.

С чем связана неудача Зырянова в «Черноморце»? Там много объективных причин. Во-первых, не самый сильный состав. И если первые игры они прошли на каком-то эмоциональном всплеске, то на длинной дистанции становится тяжело. Особенно в этой непростой лиге, когда остальные команды начинают показывать неплохой футбол, а у тебя — короткая скамейка… Трудно в такой ситуации противостоять и добиваться результата.

У «Торпедо» немного другой расклад, там собраны мастеровитые футболисты. И в причинах нынешних неудач команды разбираться нужно очень долго. Возможно, с игроков надо больше требовать. Торпедовские традиции должны поддерживаться. И, я думаю, Константин Зырянов — идеальный кандидат на должность главного тренера», — приводит слова Кормильцева «РБ Спорт».