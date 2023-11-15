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Матеус Нунес покинул расположение сборной Португалии из-за травмы

Матеус Нунес покинул расположение сборной Португалии из-за травмы
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Полузащитник «Манчестер Сити» Матеус Нунес покинул расположение сборной Португалии из-за травмы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Нунес почувствовал мышечную боль на тренировке сборной Португалии во вторник, 14 ноября. Чуть позднее медицинское обследование показало, что хавбек не сможет принять участия в ближайших матчах квалификации Евро-2024 со сборными Лихтенштейна (четверг, 16 ноября) и Исландии (воскресенье, 19 ноября).

Отметим, что Нунес стал седьмым травмированным игроком в составе «Манчестер Сити». На данный момент в лазарете «горожан» находятся такие футболисты, как Эдерсон, Джон Стоунз, Натан Аке, Серхио Гомес, Матео Ковачич и Кевин Де Брёйне.

Сборная Португалии занимает первое место в своей группе, набрав максимальные 24 очка после восьми туров. Команда досрочно пробилась на чемпионат Европы – 2024, который летом пройдёт в Германии.

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