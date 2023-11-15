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Игрок «Факела» Калинин отреагировал на невызов в сборную России футболистов из Воронежа

Игрок «Факела» Калинин отреагировал на невызов в сборную России футболистов из Воронежа
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Защитник «Факела» Игорь Калинин поделился мнением на тему невызова футболистов воронежской команды в сборную России.

«В сборной высококвалифицированный тренер Валерий Георгиевич. Я его хорошо знаю, он всегда вызывает сильнейших, значит, на данный момент мы не проходим. Ничего страшного, продолжаем работать. Надеюсь, что в скором будущем мы там окажемся», — приводит слова Калинина «Матч ТВ».

В данный момент «Факел» находится на 10-й строчке в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 19 очков после 15 проведённых матчей. Воронежцы не проиграли ни одной встречи в Российской Премьер-Лиге с конца сентября.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч со сборной Кубы. Игра состоится в Волгограде.

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