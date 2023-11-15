Карпин: хотелось бы соперников уровня Камеруна и Ирана. Но что есть, то есть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне соперников национальной команды в условиях отстранения от международных турниров. Напомним, по решению ФИФА и УЕФА россияне не допускаются к международным соревнованиям из-за политической обстановки в мире. За время отстранения сборная России провела матча с Таджикистаном, Узбекистаном, Ираком, Ираном, Катаром, Камеруном и Кенией.

«Хотелось соперников уровня Камеруна или Ирана, да. Но что есть, то есть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Кубы. Игра состоится в Волгограде.