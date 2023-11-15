Судья Иванов: в школе и институте были пятёрки по английскому. Но пришлось учить заново

Российский арбитр МИР Российской Премьер-Лиги Сергей Иванов оценил свой уровень английского языка, уточнив, что получал по этому предмету пятёрки.

«У меня были одни пятёрки по английскому в школе, в институте. Я сдавал кандидатский минимум на этом языке и был уверен, что у меня есть английский. На самом деле это было очень далеко от истины. Для того чтобы спокойно общаться, мне пришлось заново учить разговорный английский. Теперь проблем нет. Но как только ребята из Шотландии или Новой Зеландии переходят на свои диалекты, снова перестаю их понимать (смеётся). Хорошо, что между собой судьи зачастую говорят на обычном, европейском английском», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.