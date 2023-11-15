Сергей Иванов: в Саудовской Аравии местным рефери тяжело обслуживать некоторые игры

Российский футбольный судья Сергей Иванов объяснил, почему в Саудовской Аравии практикуют приглашение иностранных арбитров.

«Давления при работе на матчах чемпионата Саудовской Аравии не было. Ноль. Ребята приехали из разных стран мира, отработали, нам дали оценку руководители, которые нас приглашали, и всё. Никакого давления. Мы и с командами не пересекались. В этом и смысл приглашения иностранных арбитров в Саудовскую Аравию.

Местным рефери очень тяжело обслуживать некоторые игры – большое значение имеет то, с какой ты территории. Территория против территории, клан против клана — часто соперничество идёт на уровне самых главных лиц. Независимость – самое главное, чего хотят футбольные руководители страны. Они стремятся соответствовать самым высоким стандартам в футболе и для этого задействуют новейшие технические средства и привлекают судей со всего мира, работающих на чемпионатах мира и других топовых соревнованиях.

У меня нет точной статистики, но я думаю, что порядка двух-трёх игр в туре обслуживают судьи не из Саудовской Аравии», — сказал Иванов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.