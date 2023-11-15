Игрок сборной Испании Нико Уильямс заявил, что ситуация с расизмом значительно улучшилась

Игрок «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс заявил, что ситуация с расизмом значительно улучшилась.

«Ситуация с расизмом значительно улучшилась. Это не то, что было много лет назад. Она движется вперёд. Ла Лига принимает быстрые меры, выгоняет людей со стадионов, идентифицирует себя, и это очень хороший способ помочь.

Можно ли положить конец расизму? Никогда, но понемногу это можно искоренить. Важно дать ребёнку хорошее домашнее образование, потому что никто не рождается расистом. Они не делают различий между цветами, им всё равно, чёрные они, белые или марокканцы. Это уважение. Ничего больше. Мы все заслуживаем минимум уважения», — приводит слова Уильямса Marca.

Уильямс в нынешнем сезоне за «Атлетик» сыграл 10 матчей во всех турнирах, где отметился одним мячом и пятью голевыми передачами.

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