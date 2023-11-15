Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Испании Нико Уильямс заявил, что ситуация с расизмом значительно улучшилась

Игрок сборной Испании Нико Уильямс заявил, что ситуация с расизмом значительно улучшилась
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок «Атлетика» Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс заявил, что ситуация с расизмом значительно улучшилась.

«Ситуация с расизмом значительно улучшилась. Это не то, что было много лет назад. Она движется вперёд. Ла Лига принимает быстрые меры, выгоняет людей со стадионов, идентифицирует себя, и это очень хороший способ помочь.

Можно ли положить конец расизму? Никогда, но понемногу это можно искоренить. Важно дать ребёнку хорошее домашнее образование, потому что никто не рождается расистом. Они не делают различий между цветами, им всё равно, чёрные они, белые или марокканцы. Это уважение. Ничего больше. Мы все заслуживаем минимум уважения», — приводит слова Уильямса Marca.

Уильямс в нынешнем сезоне за «Атлетик» сыграл 10 матчей во всех турнирах, где отметился одним мячом и пятью голевыми передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Винисиус: скучно всегда говорить о расизме, но я буду делать это столько, сколько нужно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android