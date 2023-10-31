Винисиус: скучно всегда говорить о расизме, но я буду делать это столько, сколько нужно

Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор в очередной раз высказался на тему расизма в футболе. Напомним, Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям на футбольном поле, он считается одним из главных борцов с расизмом в современном футболе.

«Скучно всегда говорить о расизме, но это что-то важное, о чём я буду говорить столько, сколько нужно. Очень печально, что люди оскорбляют меня на поле. Я надеюсь, что ситуация изменится, и она уже становится лучше. Ла Лига, УЕФА и ФИФА могут сделать больше, чтобы этих людей не было среди нас», – приводит слова Винисиуса официальный сайт «Реала».

Напомним, накануне Винисиус во время церемонии вручения «Золотого мяча» получил премию имени Сократеса в знак признания гуманитарной деятельности и благотворительности. Бразилец выиграл эту награду из-за ежегодных инвестиций в Vini Jr Institute, которое является образовательным приложением для бедных студентов. Игрок в 2022 году внёс € 335 тыс., в 2023 году – более € 1 млн, а в 2024 году инвестиции достигнут € 2,5 млн.

Видеообзор «эль-классико»:

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.