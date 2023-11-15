Хавбек «Балтики» Кузьмин: итог первого круга неудовлетворительный, можем идти в середине

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Кузьмин подвёл итоги выступления команды в первом круге чемпионата России по футболу сезона-2023/2024.

«Какой итог можно подвести по прошествии 15 туров? Понятное дело, что неудовлетворительный. Какой ещё он может быть? Команда идёт внизу, но считаю, что «Балтика» может и заслуживает гораздо большего. Как минимум можем идти в середине таблицы. Во многих играх, которые проиграли, мы не выглядели хуже», — приводит слова Кузьмина «Матч ТВ».

«Балтика» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 12 очков после 15 матчей. Лидирует «Краснодар» (32). В ближайшем туре чемпионата России «Балтика» встретится со «Спартаком» 25 ноября.