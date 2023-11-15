Шабаров: менеджмент «Спартака» принял верное решение, отдав в аренду Зорина

Главный тренер молодёжной сборной России Иван Шабаров высказался о прогрессе полузащитника московского «Спартака» Даниила Зорина, выступающего на правах аренды за минское «Динамо».

«Меня не удивляет прогресс Зорина. Для многих молодых футболистов выйти из привычной зоны комфорта — это стресс и в хорошем смысле пинок к прогрессу. С ним как раз это и происходит. Можно удачно попасть в аренду, а можно не попасть. Зорин попал. Это было верное решение менеджмента клуба отдать его в аренду.

Будут ли у него шансы заиграть в «Спартаке»? Сейчас сложно об этом говорить, потому что никто не знает, как будет комплектоваться первая команда красно-белых. Какие ещё задумки будут даже по тем ребятам, кто сейчас там есть. Думаю, его возьмут на сбор с первой командой, посмотрят, дадут шанс, а дальше всё будет зависеть от решения тренера. Если он будет не готов, наверное, клуб продолжит искать варианты для его игровой практики. Но я могу оценивать Зорина только как тренер сборной. Здесь он боевая единица и один из основных игроков на сегодняшний день», — приводит слова Шабарова «Евро-Футбол.Ру».

В текущем сезоне Зорин провёл за минское «Динамо» девять матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами. Контракт игрока со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 тыс.