Михаил Мудрик и другие футболисты сборной Украины внесены в список уклонистов

Полузащитник английского «Челси» Михаил Мудрик и другие игроки сборной Украины внесены в список уклонистов, сообщает Министерство спорта и молодёжи Украины.

Кроме Мудрика, в список попали Артём Довбик и Виктор Цыганков (оба – «Жирона», Испания), Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия) и Илья Забарный («Борнмут», Англия).

Фото: Министерство спорта и молодёжи Украины

Всего в опубликованном списке находятся 304 спортсмена, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.

Напомним, Мудрик перебрался в английский клуб из украинского «Шахтёра» прошлой зимой. По информации Transfermarkt, трансфер обошёлся «синим» в € 70 млн. В нынешнем сезоне Михаил провёл за «Челси» 11 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами.