Ди Маттео рассказал, что нужно игроку «Челси» Мудрику, чтобы стать игроком мирового класса

Бывший главный тренер «Челси» Роберто Ди Маттео рассказал, что нужно футболисту команды Михаилу Мудрику, чтобы стать игроком мирового класса.

«Игроки мирового уровня обладают стабильностью, поэтому, если Мудрик сможет выступать на высоком уровне каждую неделю, то он будет на пути к тому, чтобы стать футболистом мирового уровня. Он показал лишь отблески, но ему нужно показывать такие результаты в каждой игре. В этом разница между средним игроком и игроком мирового класса», — приводит слова Ди Маттео BAZN.

Мудрик перебрался в английский клуб из украинского «Шахтёра» по информации Transfermarkt за € 70 млн. В нынешнем сезоне Михаил сыграл за «Челси» 11 матчей во всех турнирах, где отметился двумя мячами.