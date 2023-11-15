Шишкарёв рассказал о задачах Гаранина на посту главного тренера «Черноморца»

Сергей Шишкарёв, председатель совета директоров группы компаний «Дело», которая является учредителем новороссийского «Черноморца», рассказал о задачах нового главного тренера клуба Вадима Гаранина.

«С назначением Гаранина мы ждём нового этапа в развитии команды. Задачи, которые мы ставили на этот сезон, не меняются. Мы хотим быть гораздо выше 10‑го места — ближе к первой тройке. Пока мы не готовы к переходу в РПЛ, но тем не менее ждём улучшений в игре», — приводит слова Шишкарёва пресс‑служба «Черноморца».

52-летний Вадим Гаранин до назначения в «Черноморец» являлся ассистентом главного тренера калининградской «Балтики-БФУ», выступающей в ЛЕОН-Второй лиге. Ранее он возглавлял «Сочи», «Тверь» и красноярский «Енисей».