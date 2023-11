Гарет Бэйл — Беллингему: будь марионеткой СМИ, иначе получишь много критики

Бывший игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл дал совет нынешнему футболисту «сливочных» Джуду Беллингему.

«Самый большой совет: проявляй себя в Мадриде. Если ты не будешь этого делать, то делай то, чего хотят СМИ. Разговаривай с ними, будь их марионеткой, иначе получишь много критики… Разговаривай после игр, выучи испанский и делай всё в подобном роде», — сказал Бэйл, выступая на игровом шоу A League of their Own.

Беллингем перебрался в стан «сливочных» летом этого года из «Боруссии» Дортмунд, по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 103 млн. В нынешнем сезоне Джуд сыграл за «Реал» в 14 матчах, где отметился 13 мячами и тремя голевыми передачами.

