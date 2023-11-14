Президент Ла Лиги: Беллингем серьёзно влияет на просмотры Ла Лиги в Великобритании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о влиянии полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема на чемпионат Испании.

«Прошло лишь несколько месяцев после перехода Джуда в клуб из Ла Лиги, так что рано говорить о масштабах. Однако с точки зрения просмотров в Великобритании Беллингем оказывает большое влияние на чемпионат Испании. Он важный футболист для лиги, внимание англоязычных стран привлекается к испанскому первенству во многом благодаря ему.

Беллингем – топ-футболист. Мы заранее знали, что он фантастический хавбек, но до конца не понимали, какого уровня он может достичь. В «Реале» Джуд демонстрирует такой уровень, что кажется, будто он словно с другой планеты. Уверен, что он останется в Мадриде ещё как минимум на несколько сезонов», – приводит слова Тебаса Daily Mail.

Напомним, Джуд Беллингем перешёл в «Реал» из дортмундской «Боруссии» в минувшее трансферное окно за € 103 млн. В текущем сезоне английский хавбек провёл 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.