Бывший футболист «Лилля» умер в возрасте 20 лет

Бывший футболист «Лилля» Валентин Порейе умер в возрасте 20 лет, сообщается в социальной сети Х (ранее Twitter) французского клуба.

«Лилль» был опечален, узнав о смерти своего бывшего игрока Валентина Порейе в возрасте 20 лет. Валентин был молодым защитником, выступавшим за команду U16 в период с 2018 по 2020 год. Клуб выражает самые искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в заявлении клуба.

На данный момент официальная причина смерти экс-футболиста не разглашается.

В 2023 году Валентин Порейе поступил на программу бакалавриата в области маркетинга и спортивных мероприятий на основе работы и учёбы.