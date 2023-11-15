Экс-вратарь сборной Зимбабве Чигова умер в возрасте 32 лет

Бывший вратарь сборной Зимбабве и команды из ЮАР «СуперСпорт Юнайтед» Джордж Чигова умер в возрасте 32 лет.

«Джордж был великим человеком, нежным гигантом, которого любили нынешние и бывшие игроки, а также все в клубе.

Несмотря на то что его официальное время в «СуперСпорт Юнайтед» закончилось в июне 2023 года, он регулярно посещал тренировочную базу и стадион, чтобы поддержать команду.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям как в Южной Африке, так и в Зимбабве в это трудное и очень печальное время.

Пусть его душа покоится с миром», — сообщает пресс-служба клуба.

Чигова за 148 матчей клубной карьеры пропустил 172 мяча, а 37 игр отыграл «насухо». Также Джордж сыграл 15 игр за сборную Зимбабве во всех турнирах, где пропустил 12 мячей и пять матчей отыграл «на ноль». В составе «СуперСпорт Юнайтед» один раз выигрывал Кубок Южной Африки.