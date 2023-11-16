В Африке стартовал отборочный турнир ЧМ-2026. Результаты матчей первого дня

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В среду, 15 ноября, прошли первые встречи группового этапа отборочного турнира чемпионата мира–2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Группа A

Эфиопия — Сьерра-Леоне — 0:0.

Матч проходил в Эль-Джадиде (Марокко).

Группа B

ДР Конго — Мавритания — 2:0.

Второй мяч в игре на 81-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда.

Группа C

Руанда — Зимбабве — 0:0.

Группа H

Экваториальная Гвинея — Намибия — 1:0.

На четверг, 16 ноября, запланировано ещё восемь матчей отборочного турнира в Африке.

Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получают путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.

Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде за право попасть в межконтинентальный плей-офф.