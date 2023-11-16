В Африке стартовал отборочный турнир ЧМ-2026. Результаты матчей первого дня

В среду, 15 ноября, прошли первые встречи группового этапа отборочного турнира чемпионата мира–2026 в Африке. Предлагаем ознакомиться с результатами матчей игрового дня.
Группа A
Эфиопия — Сьерра-Леоне — 0:0.
Матч проходил в Эль-Джадиде (Марокко).
Группа B
ДР Конго — Мавритания — 2:0.
Второй мяч в игре на 81-й минуте забил нападающий «Спартака» Тео Бонгонда.
Группа C
Руанда — Зимбабве — 0:0.
Группа H
Экваториальная Гвинея — Намибия — 1:0.
На четверг, 16 ноября, запланировано ещё восемь матчей отборочного турнира в Африке.
Участники квалификации разделены на девять групп. Их победители получают путёвки в финальную часть ЧМ-2026, который пройдёт в США, Мексике и Канаде.
Четыре лучшие команды из числа занявших в группах вторые места сыграют в дополнительном раунде за право попасть в межконтинентальный плей-офф.