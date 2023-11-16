Эме Жаке: сборная Франции может пойти очень и очень далеко, и она это демонстрирует

Бывший тренер сборной Франции Эме Жаке, который привёл команду к первой победе на чемпионате мира (1998 год), высказался о будущем «синих» на международной арене.

«Я воспользовался плодами работы моих предшественников, и вполне логично, что люди используют то хорошее, что я сделал за годы работы в федерации. Пока эта связь не прервётся, мы можем пойти очень и очень далеко, и французский футбол демонстрирует это на самом высоком уровне: то, что делает Дидье Дешам, все успехи наших девушек… это необыкновенно!» — приводит слова Жаке Французская федерация футбола.

Сборная Франции выиграла чемпионат мира — 2018 в России, а также дошла до финала в 2022 году в Катаре.

На чемпионате Европы команда Дешама дошла до финала на домашнем турнире в 2016 году, где проиграла Португалии (0:1), а в 2020 году Франция вылетела на стадии 1/8 финала от сборной Швейцарии (3:3, 4:5 – по пен.).