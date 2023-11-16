10 фанатов тульского «Арсенала» задержаны за файер-шоу у отеля, где жили футболисты

Фанаты тульского «Арсенала» были задержаны после попытки мотивировать своих футболистов перед матчем с «Соколом» в рамках 18-го тура Мелбет Первой лиги. Матч в итоге завершился со счётом 3:0 в пользу «Арсенала».

Болельщики устроили файер-шоу под окнами отеля, где проживали игроки команды. Незапланированный перформанс вынудил полицейских задержать 10 фанатов в возрасте от 18 до 38 лет. Их обвиняют в нарушении статьи 20.2 КоАП (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга или пикетирования).

После данного матча «Арсенал» занимает шестое место в таблице Первой лиги, набрав 29 очков в 18 матчах. «Сокол», в свою очередь, располагается на 14-й строчке, имея в своём активе 19 очков.