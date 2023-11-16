Хоселу — о Ямале: он жемчужина нашей страны, и мы должны всячески поддерживать его

Нападающий «Реала» Мадрид Хоселу высказался о потенциале 16-летнего вингера «Барселоны» Ламина Ямала.

«Мы должны заботиться о Ямале, он жемчужина нашей страны, и мы должны всячески поддерживать его и помогать ему ежедневно. Сказал ли я ему что-нибудь? Нет, нет, нет. Бедняге и так надоедают. Он фантастический парень, и здесь всё, что мы делаем, – это поддерживаем его, потому что я думаю, что он станет фундаментальной фигурой в национальной команде», — приводит слова Хоселу COPE.

Ямал является воспитанником «Барселоны», прошёл путь от академии до основной команды.

В нынешнем сезоне вингер сыграл 17 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

За сборную Испании Ямал дебютировал в сентябре 2023 года. Он провёл два матча квалификации на чемпионат Европы – 2024, с Грузией (7:1) и Кипром (6:0), и забил один гол.