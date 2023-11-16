Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кипр — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флоренци обвиняется в игре на ставках, полиция ведёт расследование

Флоренци обвиняется в игре на ставках, полиция ведёт расследование
Комментарии

Крайний защитник «Милана» Алессандро Флоренци обвиняется в нелегальной игре на ставках, сообщает известнейший инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее — Twitter), ссылаясь на итальянское новостное агентство AGI.

Прокуратура Турина внесла Алессандро в реестр в качестве подозреваемого, ведётся расследование. Игроку грозит дисквалификация.

Флоренци находился в списке игроков, которые причастны к ставкам, опубликованном журналистом Фабрицио Короной. Из-за подобных обвинений уже был дисквалифицирован полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. Он пропустит 12 месяцев в футболе, в том числе и грядущий чемпионат Европы.

32-летний итальянец в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах за миланский клуб, не отметившись ни одним результативным действием.

Материалы по теме
В «Милане» опровергли информацию о том, что в клубе знали об игровой зависимости Тонали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android