Флоренци обвиняется в игре на ставках, полиция ведёт расследование

Крайний защитник «Милана» Алессандро Флоренци обвиняется в нелегальной игре на ставках, сообщает известнейший инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее — Twitter), ссылаясь на итальянское новостное агентство AGI.

Прокуратура Турина внесла Алессандро в реестр в качестве подозреваемого, ведётся расследование. Игроку грозит дисквалификация.

Флоренци находился в списке игроков, которые причастны к ставкам, опубликованном журналистом Фабрицио Короной. Из-за подобных обвинений уже был дисквалифицирован полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали. Он пропустит 12 месяцев в футболе, в том числе и грядущий чемпионат Европы.

32-летний итальянец в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах за миланский клуб, не отметившись ни одним результативным действием.