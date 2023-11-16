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«Челси» намерен усилиться нападающим. Кандидаты — Осимхен и Тони

«Челси» намерен усилиться нападающим. Кандидаты — Осимхен и Тони
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Руководство «Челси» рассматривает варианты усиления центральной зоны нападения в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, основными кандидатами являются такие форварды, как Виктор Осимхен («Наполи») и Айван Тони («Брентфорд»). Приоритет отдаётся нигерийскому нападающему, в то время как англичанин является лишь альтернативным вариантом. Отмечается, что интерес к форварду «Брентфорда» также проявляет и «Арсенал». В то же время «Наполи» не желает расставаться с Осимхеном до конца текущего сезона.

Напомним, в мае этого года Тони был отстранён от футбола на восемь месяцев за нарушение регламента о ставках. Срок дисквалификации футболиста истекает 16 января.

В сезоне-2022/2023 Тони провёл 35 матчей за «Брентфорд» во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Осимхен в текущем сезоне провёл за «Наполи» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одним ассистом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 120 млн.

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