Сергей Семак: сейчас Алип выглядит предпочтительнее, чем Ренан

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о текущей игровой форме центральных защитников команды — Нуралы Алипа и Роберта Ренана.

«Мы на всех игроков рассчитываем, в том числе и на Ренана. Сейчас Алип выглядит предпочтительнее, чем Роберт. Но Роберт – серьёзный актив. Ему нужно время на адаптацию. Если будут предложения, будем рассматривать. Каждый игрок должен хотеть играть в этой команде или обсуждать вопросы с тренерским штабом», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В текущем сезоне Ренан провёл за «Зенит» восемь матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с петербуржским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн. Алип в этом сезоне сыграл за «Зенит» 19 раз.