Михаил Кержаков: уход брата из сербского «Спартака»? Это часть тренерской жизни

Голкипер «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков отреагировал на уход своего брата Александра Кержакова из «Спартака» (Суботица).

«Увольнение брата? Это часть тренерской жизни. Такое случается», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы ранее на этой неделе. Команда идёт на 11-м месте в чемпионате Сербии. У команды всего одна победа в семи последних матчах. Российский специалист возглавил «Спартак» 17 июня. Ранее Кержаков работал в кипрском клубе «Кармиотисса», «Пари НН», «Томи» и молодёжной сборной России. Профессиональную карьеру игрока Александр завершил в 2017 году, являясь в то время футболистом «Зенита».