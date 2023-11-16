Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: вероятно, Мэддисон выбыл до конца года

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу сообщил, что полузащитник «шпор» Джеймс Мэддисон рискует остаться вне игры до конца календарного года из-за полученной травмы голеностопа.

«С ним всё не очень хорошо. Мэддс выбыл с травмой голеностопа, а на следующий день он что-то почувствовал, поэтому мы отправили его на обследование. Вероятно, до следующего года его не будет с нами», — приводит слова Постекоглу издание The Athletic.

Напомним, ранее в ноябре стало известно, что Мэддисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за полученного повреждения. Джеймс перешёл в «Тоттенхэм» из «Лестера» в минувшее трансферное окно за € 46,3 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.