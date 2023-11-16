Агент Холанда: счастлив ли Эрлинг в «Сити»? Спросите у него, я не могу об этом говорить

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, высказалась о текущем моральном состоянии своего клиента.

«Счастлив ли Эрлинг в Манчестере? Вам следует спросить об этом лично его… Я не говорю обратного, не говорю, что он не счастлив в «Сити». Я знаю ответ на этот вопрос, но не могу говорить за других и раскрывать определённую информацию.

Лично для меня всё предельно очевидно: отличные спортивные результаты приходят, когда ты счастлив. Хорошее самочувствие, энергия — всё это сразу приходит к тебе», — приводит слова Пименты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Relevo.

В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Холанду со стороны мадридского «Реала».