Хавбек сборной России Глебов: хотел бы сыграть с Испанией или Германией

Полузащитник «Ростова» и сборной России Данил Глебов рассказал, с какими соперниками хотел бы встретиться на уровне национальной команды.

«Испания. По игре с мячом одна из лучших. Либо Германия — они тоже с мячом достаточно хорошо играют. Две молодые команды», — приводит слова Глебова издание «РБ Спорт».

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. 24-летний Глебов в нынешнем сезоне провёл 15 матчей за «Ростов» в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Сборная России 20 ноября проведёт товарищеский матч с Кубой. Игра пройдёт в Волгограде и начнётся в 19:00 мск.