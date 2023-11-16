Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Словакия — Исландия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Холанда: ни один клуб не знает сумму отступных, прописанную в контракте Эрлинга

Агент Холанда: ни один клуб не знает сумму отступных, прописанную в контракте Эрлинга
Аудио-версия:
Комментарии

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, рассказала о конфиденциальности контракта норвежца с английским клубом.

«Пункт о сумме отступных в контракте Эрлинга? Детали соглашения известны только представителям «Ман Сити», Эрлингу, его отцу и мне. Другие клубы ничего об этом не знают. Ни один из них», — приводит слова Пименты Relevo.

В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Холанду со стороны мадридского «Реала».

Материалы по теме
Агент Холанда — об интересе «Реала»: решать Эрлингу, он является хозяином своей судьбы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android