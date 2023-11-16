Агент Холанда: ни один клуб не знает сумму отступных, прописанную в контракте Эрлинга

Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, рассказала о конфиденциальности контракта норвежца с английским клубом.

«Пункт о сумме отступных в контракте Эрлинга? Детали соглашения известны только представителям «Ман Сити», Эрлингу, его отцу и мне. Другие клубы ничего об этом не знают. Ни один из них», — приводит слова Пименты Relevo.

В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Холанду со стороны мадридского «Реала».