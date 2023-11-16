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Агент Холанда — об интересе «Реала»: решать Эрлингу, он является хозяином своей судьбы

Агент Холанда — об интересе «Реала»: решать Эрлингу, он является хозяином своей судьбы
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Рафаэла Пимента, агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, высказалась об интересе к своему клиенту со стороны мадридского «Реала».

«Интерес «Реала»? Принимать решение только Эрлингу, он является хозяином своей судьбы. Он всегда будет делать то, что в его интересах и в интересах «Манчестер Сити». Когда все они будут готовы к переменам, подобный переход может произойти.

Я знаю точно одно — Эрлинг всегда будет относиться к «Ман Сити» с уважением. Если он захочет сменить клуб — мы заранее оповестим об этом представителей команды. Безусловно, уважение должно быть как со стороны клуба, так и со стороны игроков. Я не сомневаюсь, что в «Сити» будут уважать Эрлинга», — приводит слова Пименты Relevo.

В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Холанду со стороны мадридского «Реала».

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