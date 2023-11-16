Игрок 2DROTS Слон: задача с «Динамо» — показать себя

Полузащитник 2DROTS Владислав Ослоновский (Слон) поделился мнением о грядущем товарищеском матче с московским «Динамо».

«Мы понимаем, что ребята из «Динамо» видели наш матч с ЦСКА. Проиграть можно по-разному. Можно проиграть достойно, а можно безвольно. Задача показать себя. Мы не думаем о результате. Если ты себя уважаешь, то будешь делать максимум. Мы очень сильно хотели обыграть ЦСКА, а они не хотели. Дали фору? Молодцы. Было прикольно смотреть потом, как фанаты «Спартака» подкалывали их», — передаёт слова Ослоновского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, товарищеский матч между московским «Динамо» и 2DROTS состоится 18 ноября. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» и начнётся в 17:30 по московскому времени.