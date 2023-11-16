Игрок 2DROTS Слон ответил на слова Ойеволе, назвавшего Медиалигу пенсионерским футболом

Футболист медийной команды 2DROTS Владислав «Слон» Ослоновский отреагировал на слова тренера московского «Динамо» Адесойе Ойеволе, назвавшего Медиалигу пенсионерским футболом.

«Немного обидно это читать. Я не понимаю, откуда такое язвительное отношение к нам. Говорят, что мы не популязируем футбол. Если в один вечер придёт 20 тысяч и 200 тысяч смотрят матч в онлайне… Да, есть минусы, но есть и плюсы. Посещаемость Медиалиги выше, чем некоторые матчи РПЛ. Про ФНЛ вообще молчу. Я с уважением отношусь ко всем легендам. Когда идёт такое пренебрежение… Мы делаем общее дело. Это очень круто и не хватает этого», — передаёт слова Ослоновского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 18 ноября в 17:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» начнётся товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).