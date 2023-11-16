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Игрок 2DROTS Слон ответил на слова Ойеволе, назвавшего Медиалигу пенсионерским футболом

Игрок 2DROTS Слон ответил на слова Ойеволе, назвавшего Медиалигу пенсионерским футболом
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Футболист медийной команды 2DROTS Владислав «Слон» Ослоновский отреагировал на слова тренера московского «Динамо» Адесойе Ойеволе, назвавшего Медиалигу пенсионерским футболом.

«Немного обидно это читать. Я не понимаю, откуда такое язвительное отношение к нам. Говорят, что мы не популязируем футбол. Если в один вечер придёт 20 тысяч и 200 тысяч смотрят матч в онлайне… Да, есть минусы, но есть и плюсы. Посещаемость Медиалиги выше, чем некоторые матчи РПЛ. Про ФНЛ вообще молчу. Я с уважением отношусь ко всем легендам. Когда идёт такое пренебрежение… Мы делаем общее дело. Это очень круто и не хватает этого», — передаёт слова Ослоновского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 18 ноября в 17:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» начнётся товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).

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