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Дмитрий Кузнецов: раньше пили и играли, а сейчас не пьют и не играют

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказал мнение об отношении современных футболистов к своей профессиональной карьере.

«Вы, наверное, слышали выражение — раньше пили и играли, а сейчас не пьют и не играют. Сейчас ребята относятся серьёзно к футболу», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 18 ноября в 17:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» начнётся товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).

По итогам 15 туров Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» расположилось на третьем месте. Подопечные Марцела Лички набрали 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата возглавляет «Краснодар», имеющий в своём активе 32 очка. На втором месте находится санкт-петербургский «Зенит» с 30 очками.