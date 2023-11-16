Главный тренер 2DROTS: мы готовились в Турции к «Динамо»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов рассказал о подготовке к товарищескому матчу с московским «Динамо».

«Нужно определиться с форматом. Говорят, что будут играть актёры, юмористы. Мы тоже можем поставить медийных.

Мы готовились в Турции к «Динамо». У нас была пауза 25 дней, мы не могли выходить разобранными. Подготовили базу. Мы не смогли сыграть ни одной игры, так как были проблемы со спарринг-партнёром», — передаёт слова Дмитрия Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 18 ноября в 17:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» начнётся товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).