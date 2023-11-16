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Игорь Лещук ответил на вопрос, давал ли советы Фёдору Смолову после рождения ребёнка

Игорь Лещук ответил на вопрос, давал ли советы Фёдору Смолову после рождения ребёнка
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Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, давал ли советы партнёру по команде Фёдору Смолову после рождения ребёнка.

«У меня никто не спрашивал никаких советов. Я его видел и вчера, и сегодня. Мы поздравили его всей командой, а вчера поздравил лично. Думаю, он сам разберётся. А если будут какие-то трудности, то спросит.

Что изменилось у меня с появлением детей? Стало намного меньше сна. Постоянно приезжал на базу и досыпал, а потом шёл на тренировку. Конечно, с детьми становишься взрослее. Ты несёшь ответственность не только за себя, но и за маленького ребёнка. Хочешь или не хочешь, но будешь взрослеть», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Жена футболиста Карина Истомина родила дочку. Она является моделью, диджеем и блогером. Кроме того, 29‑летняя девушка — одна из основательниц YouTube‑шоу на тему ментального здоровья. Истомина и Смолов поженились в июне 2023 года.

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