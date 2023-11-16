Игорь Лещук ответил на вопрос, давал ли советы Фёдору Смолову после рождения ребёнка

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, давал ли советы партнёру по команде Фёдору Смолову после рождения ребёнка.

«У меня никто не спрашивал никаких советов. Я его видел и вчера, и сегодня. Мы поздравили его всей командой, а вчера поздравил лично. Думаю, он сам разберётся. А если будут какие-то трудности, то спросит.

Что изменилось у меня с появлением детей? Стало намного меньше сна. Постоянно приезжал на базу и досыпал, а потом шёл на тренировку. Конечно, с детьми становишься взрослее. Ты несёшь ответственность не только за себя, но и за маленького ребёнка. Хочешь или не хочешь, но будешь взрослеть», — передаёт слова Лещука корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Жена футболиста Карина Истомина родила дочку. Она является моделью, диджеем и блогером. Кроме того, 29‑летняя девушка — одна из основательниц YouTube‑шоу на тему ментального здоровья. Истомина и Смолов поженились в июне 2023 года.