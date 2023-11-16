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Главный тренер «Динамо» Личка высказался о рождении ребёнка у Фёдора Смолова

Главный тренер «Динамо» Личка высказался о рождении ребёнка у Фёдора Смолова
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал рождение ребёнка в семье нападающего бело-голубых Фёдора Смолова.

«Думаю, что это идёт в плюс. Когда мы играли с «Сочи», то я отпустил Бальбуэну в Мадрид, так как его жена родила. Жизнь Смолова разворачивается на 180 градусов. Фёдор с «Сочи» получил микроповреждение. В эту субботу он будет с нами, но не сыграет», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Жена футболиста Карина Истомина родила дочку. Она является моделью, диджеем и блогером. Кроме того, 29‑летняя девушка — одна из основательниц YouTube‑шоу на тему ментального здоровья. Истомина и Смолов поженились в июне 2023 года.

Игрок выступает за бело-голубых с января 2022 года. В текущем сезоне Фёдор Смолов принял участие в 18 матчах во всех официальных турнирах, отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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