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Стали известны арбитры на ретроматч «Локомотив» — ЦСКА

Стали известны арбитры на ретроматч «Локомотив» — ЦСКА
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Александр Гвардис назначен главным арбитром Золотого ретроматча «Локомотив» — ЦСКА, который пройдёт 19 ноября, сообщает Российский футбольный союз (РФС).

Также помогать 58-летнему россиянину будут боковые судьи Антон Кобзев и Ринат Деушев. Резервным арбитром будет Роман Чернов.

На поле выйдут легенды «Локомотива» и ЦСКА – Дмитрий Лоськов, Марко Гонсалес, Дмитрий Сычёв, Алексей Березуцкий, Родолфо, Элвер Рахимич и другие футболисты. На тренерском мостике будут находиться Юрий Сёмин и Валерий Газзаев.

Матч начнётся в 19:30, а уже с 17:30 на площади перед стадионом стартует развлекательная программа: автограф-сессия с амбассадорами, зона футбольных клубов для болельщиков, экспонирование трофеев, откроется зона фуд-корта. В 18:00 для всех зрителей начнётся ретродискотека – выступят популярные в начале нулевых группы «Пропаганда», «Краски» и «Фактор-2».

Купить билет на Золотой ретроматч «Локомотив» – ЦСКА можно с помощью нашего сервиса «Билеты»

Золотой ретро-матч . Золотой ретро-матч
19 ноября 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
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П2
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