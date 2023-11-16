Бушманов дал Карпину совет по использованию Игнатова на поле

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов посоветовал тренеру сборной России Валерию Карпину, как использовать игрока красно-белых Михаила Игнатова.

«Карпин играет по схеме 4-3-3 и в «Ростове», и в сборной. Возможно, действительно это не самая подходящая схема, хотя и в ней Игнатов играл крайнего нападающего. А так, конечно, идеально для него быть атакующим игроком центральной оси, вторым нападающим. Как его в «Спартаке» используют в последних матчах, это самый оптимальный вариант.

В «Спартаке-2» до нашего прихода он играл инсайда в центре поля. Мы его передвинули вперёд – на позицию под нападающими, а потом сделали центральным нападающим. Там он начал много забивать, после этого вернулся в первую команду. Начал забивать в конце сезона в 2021 году, забил 8-10 мячей, почувствовал уверенность. И в первой команде это заметили.

Вообще, Игнатов достаточно грамотный тактически. У него хорошее понимание игры. При своих габаритах он подвижный, мобильный, может прессинговать», — приводит слова Бушманова Legalbet.