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Александр Мостовой: если Мостового удивили зарплаты во Франции, то пусть позвонит Кузяеву

Александр Мостовой: если Мостового удивили зарплаты во Франции, то пусть позвонит Кузяеву
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой заявил, что если игрока «Зенита» Андрея Мостового удивили зарплаты во Франции, то пусть позвонит полузащитнику «Гавра» Далеру Кузяеву.

«Очень здорово, если был интерес из Франции. Буду только рад, если он уедет и попробует себя там. С другой стороны, он сказал, что его удивило, что во Франции зарплаты ниже, чем в России. Здесь удивляться нечему. Если удивляется, то пусть позвонит Кузяеву — он всё знает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее игрок сине-бело-голубых Мостовой заявил, что им интересовался французский клуб, который чуть сильнее «Гавра». Однако Андрей отказался переезжать, где одним из ключевых факторов стала зарплата, которая намного меньше, чем в России.

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