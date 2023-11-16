Гендир «Брайтона»: есть ли у нас замена на случай ухода Де Дзерби? Разумеется!

Генеральный директор «Брайтона» Пол Барбер ответил на вопрос о том, готовы ли «чайки» к возможному уходу из клуба нынешнего главного тренера команды Роберто Де Дзерби.

«Разумеется, мы готовы. Это неотъемлемая часть нашей работы — просмотр 20-25 человек на ту или иную позицию в нашем клубе. Мы должны быть уверены в тех, кто придёт на смену предыдущим сотрудникам. Но самое главное, что у нас есть представление, кто бы мог его заменить.

Нет ничего хуже того, чтобы внезапно столкнуться с уходом человека из клуба и не иметь замены для него из-за того, что ты плохо выполнил свою работу. Подготовка играет решающую роль. Однако это не означает, что «Брайтон» просто сдастся и отпустит Роберто без боя», — приводит слова Барбера talkSport.