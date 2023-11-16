Лихтенштейн — Португалия: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024, в котором встретятся сборные Лихтенштейна и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Райнпарк» в Вадуце (Лихтенштейн). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После восьми сыгранных матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года сборная Лихтенштейна не смогла набрать очков и занимает последнее, шестое место в группе J. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в отборочном турнире к Евро-2024 национальная команда Португалии обеспечила себе попадание на чемпионат Европы 2024 года. Команда набрала 24 очка и располагается на первом месте в группе.

Ранее команды встречались в 1-м туре квалификации, который состоялся в марте текущего года. В той игре сборная Португалия обыграла Лихтенштейн со счётом 4:0.