Экс-игрок ЦСКА Дуду назвал сильнейших российских футболистов

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дуду назвал сильнейших российских футболистов.

«Сильнейшими футболистами, с которыми я играл, считаю Вагнера Лава и Жо. Мне сложно выбрать, кто из них сильнейший нападающий. Если вспоминать, кто меня впечатлил из российских игроков, то это Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Андрей Аршавин и Роман Павлюченко», – приводит слова Дуду Metaratings.

Дуду присоединился к армейцам зимой 2005 года, с тех пор сыграл за ЦСКА 107 матчей во всех турнирах, где отметился 10 мячами и 10 голевыми передачами.

Вместе с красно-синими бразилец выигрывал дважды Кубок России, Суперкубок России и чемпионат России. Летом 2008 года Дуду перешёл в греческий «Олимпиакос», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 6 млн.