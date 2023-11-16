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Грузия — Шотландия: Хвича Кварацхелия открыл счёт

Грузия — Шотландия: Хвича Кварацхелия открыл счёт
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В эти минуты проходит матч 9-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 между сборными Грузии и Шотландии. Игра проводится в Тбилиси на стадионе «Борис Пайчадзе (Динамо-Арена)». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Александром Ставревым из Северной Македонии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Грузия
2-й тайм
2 : 2
Шотландия
1:0 Кварацхелия – 15'     1:1 Мактоминей – 49'     2:1 Кварацхелия – 57'     2:2 Шанклэнд – 90+3'    

На 15-й минуте грузинский нападающий Хвича Кварацхелия открыл счёт с передачи Отара Какабадзе. Какабадзе с правого края прострелил на ближний угол вратарской, где Кварацхелия опередил защитника и в падении отправил мяч в сетку.

После шести матчей отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Грузии набрала семь очков и занимает четвёртое место в группе A. В свою очередь, после шести игр квалификации к Евро-2024 национальная команда Шотландии заработала 15 очков и располагается на второй строчке. Возглавляет группу сборная Испании, у которой на текущий момент те же 15 очков в активе. Обе команды досрочно вышли в финальную часть турнира.

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