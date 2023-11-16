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Гол 16-летнего Ямала помог Испании обыграть Кипр в отборе на Евро-2024

Гол 16-летнего Ямала помог Испании обыграть Кипр в отборе на Евро-2024
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Завершился матч 9-го тура группы А отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года между сборными Кипра и Испании. Встреча прошла на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Гости одержали победу со счётом 3:1.

Первый мяч был забит уже на пятой минуте, когда 16-летний нападающий Испании Ламин Ямал отличился с передачи Микеля Мерино. В середине первого тайма гости увеличили преимущество благодаря голу Микеля Оярсабаля. Ему ассистировал защитник Алехандро Гримальдо. Спустя лишь шесть минут испанский форвард Хоселу довёл счёт до разгромного, забив с передачи Оярсабаля. На 75-й минуте защитник киприотов Костас Пилеас сумел отметиться голом престижа. Ассист на счету полузащитника Харалампоса Харалампуса.

Благодаря этой победе испанцы стали единоличными лидерами группы А, набрав 18 очков в семи матчах. Испания и Шотландия досрочно вышли в финальную часть турнира. Кипр же до сих пор не набрал ни одного очка, проведя восемь игр.

ЧЕ-2024 - квалификация . Группа A. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:00 МСК
Кипр
Окончен
1 : 3
Испания
0:1 Ямал – 5'     0:2 Оярсабаль – 22'     0:3 Хоселу – 28'     1:3 Пилеас – 75'    
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