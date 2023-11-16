Гол 16-летнего Ямала помог Испании обыграть Кипр в отборе на Евро-2024

Завершился матч 9-го тура группы А отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года между сборными Кипра и Испании. Встреча прошла на стадионе «Альфамега» в Колосси (Кипр). Гости одержали победу со счётом 3:1.
Первый мяч был забит уже на пятой минуте, когда 16-летний нападающий Испании Ламин Ямал отличился с передачи Микеля Мерино. В середине первого тайма гости увеличили преимущество благодаря голу Микеля Оярсабаля. Ему ассистировал защитник Алехандро Гримальдо. Спустя лишь шесть минут испанский форвард Хоселу довёл счёт до разгромного, забив с передачи Оярсабаля. На 75-й минуте защитник киприотов Костас Пилеас сумел отметиться голом престижа. Ассист на счету полузащитника Харалампоса Харалампуса.
Благодаря этой победе испанцы стали единоличными лидерами группы А, набрав 18 очков в семи матчах. Испания и Шотландия досрочно вышли в финальную часть турнира. Кипр же до сих пор не набрал ни одного очка, проведя восемь игр.
- 16 ноября 2023
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