Канчельскис назвал лучшего тренера РПЛ по итогам первого круга

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал наставника «Краснодара» Владимира Ивича лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам первого круга сезона-2023/2024.

«Можно ли Ивича назвать лучшим тренером по итогам первого круга РПЛ? Да. У «Краснодара» есть результат, и это главное. Кому-то нравится игра краснодарцев, кому-то нет, но главное результат. Если этого нет, то никого красивая игра не устраивает.

«Краснодар» идёт и работает в правильном направлении. Работа тренера определяется по результату. Краснодарцы, может, и не показывают самый красивый футбол, но зато они на первом месте», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

После первого круга «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка.