«Ты пожалеешь». Оби Микел рассказал о реакции Фергюсона на его отказ переходить в «МЮ»

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Нигерии Джон Оби Микел рассказал, как отказал экс-тренеру «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону в переходе в стан «красных дьяволов».

«Я сказал ему: «Извините, сэр Алекс Фергюсон, я не могу играть в «Юнайтед». Я хочу перейти в «Челси». Он полностью покраснел, вышел из кабинета и сказал: «Ты об этом пожалеешь», — приводит слова Оби Микела ESPN.

Напомним, нигерийский футболист выступал за «Челси» с 2006 по 2017 год. За этот период Оби Микел принял участие в 372 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и 13 результативными передачами. В составе лондонского клуба полузащитник дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов, четыре раза побеждал в Кубке Англии.