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Оби Микел рассказал, как Абрамович пытался помочь вызволить из плена его похищенного отца

Оби Микел рассказал, как Абрамович пытался помочь вызволить из плена его похищенного отца
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Экс-хавбек «Челси» Джон Оби Микел рассказал, что его отца дважды похищали.

«Моего отца похитили, когда я играл за сборную на чемпионате мира по футболу 2018 года в России, и мы собирались играть с Аргентиной в финальном матче группового этапа. За два часа до игры мне позвонил брат и сообщил, что моего отца во второй раз похитили в Нигерии.

Его похитили впервые, и я поговорил с похитителями, и они потребовали от меня много денег, которые я в конце концов заплатил до того, как моего отца освободили. Но второй раз произошёл, когда я играл за свою страну, и мне позвонил мой брат и сказал, что папу снова похитили во второй раз.

Это было абсолютно шокирующе. Первый раз был шокирующим, но второй раз был ещё более шокирующим, потому что мне предстояло сыграть в одну из самых больших игр в моей жизни. Просто знать, что моего отца снова похитили, было просто душераздирающе. Нам предстояло сыграть против Лионеля Месси и сборной Аргентины. Я вышел на поле и сыграл. К сожалению, мы не выиграли игру, и после этого я всем рассказал. В раздевалке тренер и некоторые игроки чуть не плакали. Они говорили, что я должен был рассказать и не должен был играть.

«Челси» меня очень поддерживал. Я помню, как Роман Абрамович говорил: «Хочешь, чтобы я прислал людей? Потому что я знаю, что если я пришлю людей, я смогу вытащить твоего отца». Я спросил, как он собирается это сделать. Он сказал: «Не беспокойся об этом. Просто позволь мне, если тебе нужен такой вариант, я могу это сделать», — приводит слова Оби Мигеля talkSPORT.

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