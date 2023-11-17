Илкай Гюндоган назвал Арду Гюлера вторым Озилом

Игрок испанской «Барселоны» Илкай Гюндоган назвал полузащитника «Реала» Мадрид Арду Гюлера бывшим игроком «сливочных» Месутом Озилом.

«Гюлер перешёл в «Реал» Мадрид, он очень талантливый футболист. Я разговаривал с Рюдигером, ему очень нравится Арда. Да, у него были физические проблемы, и из-за травм он не смог начать сезон. Но он очень талантлив. Даже Озил сказал то же самое. Если и есть турецкий футболист, похожий на Месута Озила, то его зовут Арда Гюлер. Я вижу его светлое будущее», — приводит слова Гюндогана AA Spor.

18-летний турок присоединился к «Реалу» Мадрид этим летом из «Фенербахче» за € 20 млн. Но при этом Арда так и не смог дебютировать за испанский клуб из-за постоянных травм в новой команде.

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