Черногория победила Литву и сохранила шансы на выход на Евро-2024

На стадионе «Под Горицом» в городе Подгорица сборная Черногории победила Литву в матче группы G отборочного турнира чемпионата Европы-2024 со счётом 2:0.
Голы забили Эдвин Куч с передачи Стевана Йоветича на 3-й минуте и сам Йоветич с паса Дритона Цамая на 48-й.
Защитник «Рубина» и сборной Черногории Игор Вуячич провёл на поле все 90 минут и получил жёлтую карточку на 27-й.
Черногория занимает третье место в группе G и сохраняет шансы побороться за вторую позицию, которая даёт прямой выход на Евро-2024. На её счету 11 очков, а у Сербии — 13.
Черногория в последнем матче 19 ноября сыграет в гостях с лидером группы Венгрией, которая уже квалифицировалась на Евро-2024.
Сербия в тот же день дома принимает Болгарию, занимающую последнее место в группе с тремя очками.
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